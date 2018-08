Trek-Segafredo gaat met kopman Mollema voor top vijf in Vuelta

Opvallend genoeg lijkt Mollema daar zelf anders over te denken. De 31-jarige renner laat op Twitter weten dat het algemeen klassement voor hem in de Vuelta geen doel op zich is.

Mollema mikte in de afgelopen Tour de France op een mooie eindklassering, maar een rugblessure, opgelopen bij een val in de kasseienrit naar Roubaix, zorgde ervoor dat hij die ambitie moest laten varen. Hij eindigde als 26e, ruim een uur achter winnaar Geraint Thomas. Mollema was als aanvaller nog wel twee keer dicht bij een ritzege.

"Het hele team gaat Bauke helpen om hem zo goed mogelijk naar Madrid te brengen", zei ploegleider Yaroslav Popovych maandag bij de bekendmaking van de achtkoppige selectie. "Als alles goed gaat, weten we zeker dat hij in de top vijf kan eindigen."

Mollema beleeft goede herinneringen aan de Vuelta. In 2011 eindigde de klimmer als vierde en pakte hij de groene puntentrui. Twee jaar later boekte de renner in Burgos zijn eerste ritzege in een grote ronde. De laatste vier edities verscheen hij er niet meer aan de start.

Mollema toonde goede vorm in San Sebastián

Een week na de Tour liet Mollema in de Clásica San Sebastián zien dat het met de vorm wel goed zit. Hij eindigde in de Spaanse klassieker als tweede achter de Fransman Julian Alaphilippe.

Voor de sprints rekent Trek-Segafredo op de Italiaan Giacomo Nizzolo. De ploeg bestaat verder uit de Spanjaard Markel Irizar, de Oostenrijker Matthias Brändle, de Amerikaan Kiel Reijnen en Gianluca Brambilla, Fabio Felline en Nicola Conci uit Italië.

De 73e editie van de Vuelta begint zaterdag met een individuele tijdrit van 8 kilometer door Málaga. De rittenkoers duurt tot en met 16 september. Chris Froome, de winnaar van vorig jaar, zal zijn titel niet verdedigen.