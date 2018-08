Landa kan niet starten in Vuelta, debuut voor Lammertink

"We hebben er de afgelopen vijftien dagen alles aan gedaan om Landa zo goed mogelijk te laten herstellen, maar het was onmogelijk om hem volledig fit te krijgen", zegt teambaas Eusebio Unzué maandag in een persbericht van Movistar.

Landa brak twee weken geleden bij zijn val in de Clásica een wervel onder in zijn rug en twee ribben. Die laatste fracturen werden pas enkele dagen na de Spaanse eendagskoers gediagnosticeerd.

Hoewel Landa in eerste instantie twee tot drie weken absolute rust werd voorgeschreven, hield Movistar toch hoop dat de nummer zeven van de afgelopen Tour de France zou kunnen starten in de Vuelta.

"Maar de pijn in zijn onderrug en de twee gebroken ribben hebben er samen toe geleid dat het onmogelijk is dat Mikel in een goede vorm kan beginnen aan de Vuelta", aldus Unzué.

"We gaan er nu voor zorgen dat hij volledig herstelt. Misschien kan hij begin volgende maand wel meedoen aan de Ronde van Groot-Brittannië, zodat hij in vorm kan raken voor de WK."

Valverde en Quintana waarschijnlijk wel naar Vuelta

Landa startte vier keer in de Ronde van Spanje, tussen 2012 en 2015. Zijn beste uitslag is een 25e plek bij zijn laatste deelname.

Movistar maakte later op maandag zijn achtkoppige Vuelta-selectie bekend. De voormalige winnaars Nairo Quintana (2016) en Alejandro Valverde (2009) zijn de kopmannen van de Spaanse formatie.

De Costa Ricaan Andrey Amador, de Colombiaan Winner Anacona, de Italiaan Daniele Bennati, Richard Carapaz uit Ecuador, de Spanjaard Imanol Erviti en de Portugees Nelson Oliveira zijn de andere zes namen.

Zakarin kopman van Katusha

Lammertink zal de komende weken zijn debuut maken in de Ronde van Spanje. De bijna 28-jarige Nederlander, die al wel twee keer de Giro en één keer de Tour reed, zit in de definitieve selectie van Katusha.

De Rus Ilnur Zakarin is de kopman van de Zwitserse formatie. De 28-jarige renner eindigde vorig jaar achter Chris Froome en Vincenzo Nibali als derde in de Vuelta.

De Amerikaan Ian Boswell, de Portugezen José Gonçalves en Tiago Machado, de Zwitser Reto Hollenstein, de Rus Pavel Kochetkov en de Colombiaan Jhonatan Restrepo maken de achtkoppige selectie vol.

Vuelta kent sterk deelnemersveld

De Vuelta begint zaterdag met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid.

Froome zal er niet bij zijn, maar de laatste grote ronde van het jaar kan toch pronken met een sterk deelnemersveld.

Naast Valverde en Quintana, staan ook onder anderen Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Richie Porte, Rigoberto Urán, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Adam en Simon Yates en Michal Kwiatkowski op de voorlopige startlijst die de organisatie vrijdag naar buiten bracht.