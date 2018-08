Dumoulin vindt vertrek van Ten Dam en Geschke bij Sunweb 'jammer'

"Natuurlijk had ik graag gezien dat Geschke en Ten Dam bij de ploeg hadden kunnen blijven. Maar als het niet zo is, dan is het niet zo", aldus Dumoulin zondag tegen de NOS.

De 32-jarige Geschke maakte deze week bekend dat hij in 2019 overstapt naar BMC, dat volgend jaar CCC als hoofdsponsor zal hebben. De Duitser is al sinds 2012 ploegmaat van Dumoulin. Hij was een belangrijke helper bij de Giro-winst van vorig jaar en de tweede plek in de Tour de France van dit jaar van de Limburger.

Ten Dam (37) gaat volgens De Telegraaf ook naar de nieuwe CCC-ploeg. Hij is sinds zijn komst naar Giant-Alpecin in 2016 een grote steun voor Dumoulin. De ervaren klimmer was knecht van zijn landgenoot in de Giro van dit en vorig jaar en de Tour van dit jaar.

"Ik kan met allebei heel goed opschieten, ik had ze er graag bijgehouden", zegt Dumoulin. "Maar ik ben het management van de ploeg niet. Ik word gewoon betaald. Ik ben renner en dat is mijn rol."

Geschke en Dumoulin

Dumoulin geeft toe dat er wat onrust is bij ploeg

De wereldkampioen tijdrijden geeft toe dat er door de aangekondigde transfers momenteel wat "onrust" is bij Team Sunweb.

Eerder werd al bekend dat Mike Teunissen, Phil Bauhaus en Lennard Hofstede zullen vertrekken bij de Duitse ploeg, terwijl de formatie van teambaas Iwan Spekenbrink zelf alleen drie jonge talenten heeft vastgelegd: Max Kanter, Joris Nieuwenhuis en Cees Bol.

Een woordvoerder van Team Sunweb vertelde vrijdag aan De Limburger dat er "op zeer korte termijn" een aantal nieuwe renners zal worden gepresenteerd. Dumoulin heeft er ook vertrouwen in dat hij in 2019 een goed team om zich heen zal hebben als hij voor winst in de Tour gaat.

"Ik hoop dat er een goede ploeg zal staan volgend jaar, maar dat gaat wel goedkomen. Als we er iets moois voor terugkrijgen, ben ik hartstikke tevreden."

Dumoulin wint in Etten-Leur

Dumoulin deed zijn uitspraken zondag in Etten-Leur, waar hij de plaatselijke wielerronde op zijn naam schreef. De Nederlander versloeg Tour-winnaar Geraint Thomas.

De gehele top vijf van de Ronde van Frankrijk was zondag in Brabant, want naast Dumoulin en Thomas verschenen ook Chris Froome, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk aan de start van het criterium.