Gedecimeerd Team Sky trots op vijfde plek Van Baarle in BinckBank Tour

"We waren vandaag nog maar met z'n drieën, maar toch hebben we het heel goed gedaan", aldus Van Baarle op de site van Team Sky. "Mijn ploeggenoten hebben er alles aan gedaan om me in de beste positie te brengen voor de finale."

Team Sky was flink gedecimeerd in de BinckBank Tour. Chris Lawless, Owain Doull and Diego Rosa vielen eerder deze week al uit en zondag kon Lukasz Wisniowski door ziekte niet meer opstappen. Van Baarle had daardoor alleen steun van Leonardo Basso en Kristoffer Halvorsen.

De Nederlands kampioen tijdrijden eindigde desondanks knap als negende in de 215,6 kilometer lange zevende rit van Lacs de l'Eau d'Heure naar Geraardsbergen, op drie seconden van etappewinnaar Michael Matthews.

Van Baarle klom daardoor in de algemene rangschikking van de tiende naar de vijfde plek, op 34 seconden van Matej Mohoric. De 23-jarige Sloveen hield ondanks een spervuur van demarrages stand en pakte zijn eerste eindzege in een meerdaagse etappekoers.

"Het was een lange en zware dag", zei Van Baarle over de slotrit. "Het ging vol gas vanaf de start, maar ik voelde me de hele dag goed. Of eigenlijk voelde ik me al uitstekend sinds vrijdag, maar ik heb tot de laatste twee ritten gewacht om me te laten zien."

Van Baarle start in Vuelta a España

Sky-ploegleider Matteo Tosatto was na een week koersen door Nederland en België lovend over zijn kopman.

"Dylan was heel sterk", zei de Italiaan. "Hij reed elke dag goed van voren, ontweek de valpartijen en heeft het team goed geleid. Dit is een goed resultaat voor Dylan en voor het team. Het was een goede week voor ons."

Van Baarle gaat zich nu opmaken voor de Vuelta a España, die zaterdag van start gaat met een proloog in Málaga.

Mohoric kan eindzege bijna niet geloven

Mohoric, die vorig jaar nog een rit won in Spanje maar nu niet in de Vuelta-selectie van zijn ploeg Bahrain-Merida zit, was dolblij met zijn eindzege in de BinckBank Tour.

De Sloveen keek gelijk op de klok toen hij over de finish kwam en zag dat hij in het klassement vijf seconden overhield op de nummer twee Matthews.

"Ik kon het bijna niet geloven", zei Mohoric nadat hij de felicitaties van zijn Australische concurrent in ontvangst had genomen. "Ik wist dat het zwaar zou worden, maar dit was wel heel zwaar. Gelukkig is het me gelukt."

Matthews baalde heel even dat hij net naast de eindzege greep, maar de renner van Team Sunweb was vooral blij met zijn ritwinst.

"We hebben er alles aan gedaan om Mohoric te breken, helaas is dat onvoldoende gelukt. Maar deze overwinning is fantastisch. Deze rit was een belangrijk doel voor mij. Dit is de grote zege waar ik naar op zoek was."