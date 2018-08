Viviani net als vorig jaar snelste in Cyclassics Hamburg

Vivitani liet Arnaud Démare en Alexander Kristoff achter zich in de 21e editie van de Duitse koers, die over 216 kilometer ging. Vorig jaar won Viviani ook al voor Démare. Dylan Groenewegen werd toen derde.

In de laatste kilometers in Hamburg zorgde de Quick-Step-ploeg ervoor dat er een massasprint kwam. Een groep van twaalf man met onder anderen Danny van Poppel werd kort voor de meet gegrepen. Ramon Sinkeldam was op de 61e plek de beste Nederlander.

Viviani bezorgde Quick-Step Floors al de 55e zege van het seizoen. De 29-jarige sprinter won zelf veertien koersen, waaronder vier etappes in de Giro d'Italia.

Vanaf volgende week hoopt Viviani daar in de Vuelta enkele zeges aan toe te voegen. De sprinter is de voornaamste troef van Quick-Step in de derde grote ronde van het jaar.