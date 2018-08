Mohoric houdt stand en wint Binckbank Tour, slotrit voor Matthews

Matthews begon de dag op de tweede plek in het algemeen klassement op dertig seconden achterstand van Mohoric en door zijn ritzege kwam hij nog heel dicht bij de eindoverwinning. De Australiër van Team Sunweb kwam vijf seconden tekort.

De Belg Tim Wellens eindigde op twintig seconden als derde in de algemene rangschikking. De Duitser Maximilian Schachmann werd vierde op 25 seconden, terwijl Dylan van Baarle op de vijfde plaats op 34 seconden de beste Nederlander was. Niki Terpstra eindigde op 43 tellen als negende.

Mohoric, die in 2013 wereldkampioen werd bij de beloften, pakte in Geraardsbergen voor het eerst in zijn profcarrière de eindzege in een meerdaagse koers. De renner van Bahrain-Merida won al wel een keer een etappe in de Ronde van Spanje (2017) en in de Ronde van Italië (2018).

De jonge Sloveen droeg de leiderstrui sinds de derde rit van de Binckbank Tour. Hij maakte in die door de Nederlander Taco van der Hoorn gewonnen etappe deel uit van een kopgroep die op de streep 1 minuut en 11 seconden voorsprong had op het peloton.

Terpstra en Van Baarle in top tien

De 27-jarige Matthews boekte zijn tweede zege van het jaar, na zijn winst in de proloog van de Ronde van Romandië. Hij kwam op de Muur van Geraardsbergen één seconde eerder over de streep dan Greg Van Avermaet.

Zdenek Stybar, Oliver Naesen en Schachmann maakten de top vijf vol. Terpstra (achtste op drie seconden) en Van Baarle (negende) waren de beste Nederlanders in de daguitslag.

Sprinter Groenewegen in vroege kopgroep

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, eindigde de slotrit van de BinckBank Tour in Geraardsbergen, ongeveer halverwege de beruchte Muur. In het tweede deel van de 215,6 kilometer lange etappe moesten de renners drie plaatselijke rondes van 25,6 kilometer afwerken met achtereenvolgens de Muur, de Bosberg en de Denderoordberg.

Dylan Groenewegen, die eerder deze week amper aan sprinten toekwam, zat in de vroege kopgroep van zeven renners, met onder anderen landgenoot Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij).

De voorsprong van het zevental was lang een minuut of vier, maar vlak voor de eerste doorkomst op de Denderoordberg was daar nog maar een minuutje van over.

Vluchter Guillaume Van Keirsbulck versnelde op het 700 meter lange en gemiddeld 8 procent steile heuveltje. Zijn medevluchters moesten lossen, maar de Belg kreeg vanuit het peloton gezelschap van de Duitse Lotto-Jumbo-renner Paul Martens en de Belg Jonas Rickaert.

Toppers laten zich zien op Bosberg

Bij de laatste beklimming van de Bosberg, op ruim 20 kilometer van de streep, lieten de toppers zich voor het eerst echt zien. Naesen reed samen met Wellens naar de koplopers toe en vervolgens ging Naesen solo verder.

Mohoric reed in eerste instantie met heel veel moeite een gat dicht, maar dat lukte hem niet nog een keer na de nieuwe versnelling van de Belg van AG2R. De Sloveen kwam in een tweede achtervolgend groepje terecht, met onder anderen Van Baarle.

In de laatste 10 kilometer kwamen alle groepjes echter weer samen en werd ook Naesen ingelopen, waardoor er een pelotonnetje van een man of vijftig begon aan de laatste beklimming van de Muur. Mohoric begon als eerste aan de steile heuvel, maar Matthews nam al snel het commando over.

De Australiër was met een machtige versnelling duidelijk de sterkste in Geraardsbergen, waarna het wachten was op Mohoric. De Sloveen kwam op zijn tandvlees op dertien seconden als dertiende over de streep en hield daardoor in het klassement net genoeg over op Matthews.