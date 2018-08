Oppermachtige Vos voltooit hattrick en pakt eindzege in Noorwegen

Vos rekende na een glooiende etappe van 154 kilometer tussen Svinesund en Halden in de sprint af met de Amerikaanse Coryn Rivera en voltooide zo haar Noorse hattrick.

De Brabantse sprintte vrijdag en zaterdag ook al naar de dagwinst in de Ladies Tour of Norway. De Zweedse Emilia Fahlin eindigde toen steeds als tweede, maar moest zondag genoegen nemen met de derde plaats.

De slotrit startte op de Svinesund-brug, precies op de grens van Noorwegen en Zweden. Het ene deel van het peloton begon op Noorse bodem aan de rit, het andere deel in Zweden.

Vier Nederlanders in top tien eindklassement

In het eindklassement had Vos 22 seconden voorsprong op Fahlin en 33 op Rivera. Met Eva Buurman (zevende), Floortje Mackaij (achtste) en Lucinda Brand (tiende) eindigden nog drie Nederlandse vrouwen in de top tien.

Vos was vorig seizoen eveneens goed voor de eindzege in de Ronde van Noorwegen. In de vijfjarige historie van de koers was er vier keer een Nederlandse winnaar. In 2014 schreef Anna van der Breggen de ronde op haar naam en in 2016 was het de beurt aan Brand.

Vos neemt door haar zege in Noorwegen ook de leiding in de WorldTour over van Van der Breggen.