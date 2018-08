Mühlberger wint zesde etappe BinckBank Tour, Mohoric blijft leider

De 24-jarige Mühlberger reed in de slotfase samen met Dylan van Baarle, de Belg Tim Wellens, de Duitser Maximilian Schachmann en de Tsjech Zdenek Stybar aan kop en kwam dankzij een demarrage solo over de meet.

Het podium van de zesde etappe werd gecompleteerd door Wellens (tweede) en Stybar (derde). Van Baarle moest genoegen nemen met de vierde plek.

Groenetruidrager Matej Mohoric hield de schade beperkt en blijft de leider in het algemeen klassement. De Sloveen koestert een voorsprong van 30 seconden op naaste belager Michael Matthews en 32 op de Nederlander Taco van der Hoorn.

Zondag staat de laatste etappe van de BinckBank Tour op het programma. De renners vertrekken dan uit Lacs de l'Eau d'Heure en komen 209,5 kilometer later aan in Geraardsbergen. De Muur van Geraardsbergen wordt drie keer beklommen.

Kopgroep nu wél ingerekend door peloton

De vlucht van de dag werd zaterdag gevormd door de Nederlander Nick van der Lijke (Roompot), de Oostenrijker Matthias Brändle (Trek-Segafredo), de Belg Frederik Backaert (Wanty-Gobert) en de Fransman Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale). De kopgroep koesterde een voorsprong van zes minuten op het peloton.

In de laatste drie etappes slaagden de vluchters erin tot de finish vooruit te blijven, maar het peloton trad dit keer wel tijdig op. Mede door het goede werk van Quick-Step Floors op kop werd het leidende viertal na 45 kilometer ingerekend.

Met nog zo'n 30 kilometer te gaan wisten Timo Roosen en Maciej Bodnar een gaatje te slaan met het peloton. De Nederlander en de Pool pakten een voorsprong van een minuut, maar zagen het verschil geleidelijk teruglopen.

Mühlberger eenvoudig de sterkste

Tim Wellens, Jasper Stuyven en Yves Lampaert wisten de oversteek te maken en ook Matthews en Greg Van Avermaet voegden zich bij Roosen en Bodnar.

Wellens bleef daar als enige van over, maar de renner van Lotto Soudal kreeg in de laatste kilometers nog gezelschap van Quick-Step-renners Stybar, Van Baarle, Schachmann en Mühlberger. Laatstgenoemde toonde zich op de wielerbaan eenvoudig de sterkste en boekte zijn eerste zege in een WorldTour-koers.

In de slotfase ging Lampaert nog onderuit, waardoor hij liefst drie minuten later over de finish kwam dan Mühlberger. Eerder in de etappe moest Marcel Kittel nog afstappen.