Vos steviger in leiderstrui door tweede ritzege in Ronde van Noorwegen

In een rit van Fredrikstad naar Sarpsborg over 127,7 kilometer toonde de 31-jarige Nederlandse haar grote vorm. Ze bleef de Zweedse Emilia Fahlin ruim voor. De derde plaats was voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

In de eerste etappe van vrijdag ging het ook al tussen Vos en Fahlin. Het verschil was toen een stuk kleiner.

Het algemeen klassement is identiek aan de top drie van de tweede etappe. Vos heeft een voorsprong van achttien seconden op Fahlin. Niewiadoma moet 28 tellen toegeven op de tot nu toe onverslaanbare renner van WaowDeals.

De Brabantse is dicht bij prolongatie van de eindzege in de driedaagse Noorse koers. De afsluitende etappe gaat zondag over 154 kilometer van Svinesund naar Halden.