Bol door nieuwe ploeg Burgos-BH geselecteerd voor Vuelta

De 28-jarige Noord-Hollander is door zijn ploeg Burgos-BH opgenomen in de selectie voor de 73e editie van de Vuelta. "Een ritzege is mijn doel", zegt de ambitieuze Bol.

De renner uit Avenhorn is een van de meest ervaren coureurs bij de bescheiden Spaanse formatie. "Hopelijk kan ik mijn ervaring delen met de andere jongens."

Vorig jaar was Bol namens de Colombiaanse ploeg Manzana Postobon ook al aanwezig in Spanje. Hij toonde zich toen bijzonder aanvalslustig, reed enkele keren virtueel aan de leiding en pakte bijna een ritoverwinning.

Hij verruilde Manzana begin deze maand voor Burgos en is dus direct geselecteerd voor de Vuelta. "Ik wil het team bedanken dat ik direct de kans krijg." In 2014 reed Bol de Giro, vorig jaar debuteerde hij in de Vuelta.

Titelverdediger Froome ontbreekt in Vuelta

De Vuelta begint op 25 augustus met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid.

Chris Froome, de winnaar van vorig jaar, zal er niet bij zijn, maar de laatste grote ronde van het jaar kan toch pronken met een sterk deelnemersveld.

Peter Sagan, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Richie Porte, Rigoberto Urán, Mikel Landa, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman, Adam en Simon Yates, Daniel Martin, Miguel Ángel López, Thibaut Pinot en Michal Kwiatkowski staan op de voorlopige startlijst die de organisatie vrijdag naar buiten bracht.