Cort Nielsen klopt Van den Berg in sprint vijfde etappe BinckBank Tour

Cort Nielsen, in de Tour de France ook al goed voor een ritoverwinning, was in de 204 kilometer lange rit in de sprint te sterk voor Van den Berg, die nog wel als tweede eindigde, en de Fransman Alexis Gougeard.

De 21-jarige Van den Berg is bezig aan zijn eerste koers sinds hij deze zomer de overstap maakte van SEG Racing naar EF Education First-Drapac. De Purmerender is Nederlands kampioen bij de beloften.

De Sloveen Matej Mohoric behoudt de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt nog altijd een voorsprong van drie seconden op de Belg Sean De Bie. De Zwitser Stefan Küng is derde op 22 seconden.

Sprinters komen wederom te laat

Het was al de derde dag op rij dat de sprinters te laat kwamen in de WorldTour-koers door Nederland en België. Alleen in de openingsrit kwam het tot een massasprint, waarin Fabio Jakobsen de sterkste bleek.

Na de tijdrit van dinsdag, wist Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) op woensdag al het peloton voor te blijven. Een dag later slaagde de Belg Jasper Stuyven daarin.

De kopgroep bestond aanvankelijk uit vier renners. Ook de Belg Jonas Rickaert maakte deel uit van de ontsnapping. Hij was op 1.11 minuut van Mohoric de best geklasseerde coureur van het viertal.

Zij kregen op zo'n twintig kilometer van de meet door dat zij weleens vooruit konden blijven. Het viertal bleef goed samenwerken, ook omdat Rickaert kansen zag om de leiding in het klassement te pakken.

Lekke band verknalt kansen Rickaert

De Belg haakte echter op vijf kilometer van de meet af. De coureur van Sport Vlaanderen-Baloise reed leek en knalde vervolgens tot overmaat van ramp ook nog eens op zijn eigen ploegleiderswagen.

In de sprint was het Van den Berg die als eerste aanging. Hij kwam echter nooit voorbij Cort Nielsen, die eenvoudig de meet als eerste passeerde.

De ongelukkige Rickaert wist op 29 seconden van de Deen nog wel als vierde te eindigen. Vier seconden daarachter won de Australiër Caleb Ewan de sprint van het peloton, met daarin alle renners uit de top van het klassement.

De BinckBank Tour gaat zaterdag verder met een 182 kilometer lange heuvelrit van Riemst naar Sittard-Geleen. Zondag is de laatste etappe, die van Lacs de l'Eau d'Heure naar Geraardsbergen gaat.