Lotto-Jumbo gaat met Bennett én Kruijswijk voor klassement in Vuelta

Het was al duidelijk dat de 31-jarige Kruijswijk, die in juli knap als vijfde eindigde in de Tour de France, zou starten in de Vuelta, maar hij wist nog niet of hij zich zou richten op ritzeges of een goed klassement.

"De kopman voor het klassement is Bennett, maar ook Kruijswijk", zegt ploegleider Merijn Zeeman vrijdag op site van Lotto-Jumbo. "Hij wil zijn goede vorm uit de Tour meenemen. We moeten hier en daar wat aanpassingen doen in zijn trainingen, maar hij zal in goede conditie gaan deelnemen. Hij heeft klassementsambities."

Kruijswijk startte drie keer eerder in de Vuelta. In 2011 debuteerde hij met een 41e plek, in 2016 moest hij opgeven en vorig jaar eindigde hij als negende.

De 28-jarige Bennett begint aan zijn vijfde Vuelta op rij. De Nieuw-Zeelander, eerder dit jaar achtste in de Giro, heeft een tiende plek in 2016 als beste resultaat staan in Spanje.

Danny van Poppel speerpunt in sprintritten

Danny van Poppel is het speerpunt van de Nederlandse formatie in de weinige sprintritten. De 25-jarige Brabander, die eerder dit jaar al de Ronde van Italië reed maar daar geen ritzege boekte, zal worden ondersteund door Lars Boom en Tom Leezer.

Bert-Jan Lindeman is de vijfde Nederlandse renner in de Vuelta-selectie van Lotto-Jumbo, die wordt gecompleteerd door de Belg Floris De Tier en de Amerikaan Sepp Kuss.

De 23-jarige Kuss maakt zijn debuut in een grote ronde. De talentvolle Amerikaan maakte eerder deze maand indruk door drie ritten en het eindklassement in de Ronde van Utah op zijn naam te schrijven.

Vuelta heeft sterk deelnemersveld

De Vuelta begint op 25 augustus met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid.

Chris Froome, de winnaar van vorig jaar, zal er niet bij zijn, maar de laatste grote ronde van het jaar kan toch pronken met een sterk deelnemersveld.

Peter Sagan, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Richie Porte, Rigoberto Urán, Mikel Landa, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman, Adam en Simon Yates, Daniel Martin, Miguel Ángel López, Thibaut Pinot en Michal Kwiatkowski staan op de voorlopige startlijst die de organisatie vrijdag naar buiten bracht.