Wereldkampioen Sagan start in Vuelta, Quick-Step met topsprinter Viviani

Sagan behoort tot de achtkoppige selectie die BORA-hansgrohe vrijdag bekendmaakte. De Slowaak verscheen drie keer eerder aan de start van de Vuelta (2011, 2014 en 2015) en won vier etappes.

"De Vuelta past perfect binnen mijn voorbereiding op de WK in Innsbruck", zegt de drievoudig wereldkampioen in een persbericht van zijn ploeg. In juli won Sagan voor de zesde keer het puntenklassement in de Tour de France, maar door een val in de laatste week haalde hij gehavend de finish in Parijs.

"We moeten afwachten hoe ik hersteld ben van die val, maar ik voel me goed en ben bijna terug op mijn beste niveau", zegt de 28-jarige renner. "Er zijn veel interessante ritten in de Vuelta en we hebben een erg sterk team dat voor veel etappezeges kan gaan zorgen. Natuurlijk zal ik ook proberen om er een te winnen."

De klassementsman van de Duitse formatie is Emanuel Buchmann. "Het is een eer dat ik een sterk team als BORA mag leiden", zegt de 25-jarige Duitser. "Ik denk dat ik er klaar voor ben." Vorig jaar werd hij vijftiende in de Tour de France. De Vuelta wordt zijn eerste grote ronde dit seizoen.

De ploeg van BORA bestaat verder uit de Duitsers Michael Schwarzmann en Marcus Burghardt, de Italiaan Davide Formolo, de Pool Rafal Majka, de Australiër Jay McCarthy en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger.

Quick-Step zet in op Viviani

Viviani is de voornaamste troef van Quick-Step, dat dit seizoen uitermate succesvol is met 54 overwinningen. "Elia heeft een geweldig seizoen en is onze troefkaart in de massasprints. Het wordt niet makkelijk, want er is een erg sterk deelnemersveld", zegt ploegleider Rik van Slycke op de site van de Belgische ploeg.

De Italiaans kampioen won eerder dit jaar vier etappes in de Giro d'Italia. De 29-jarige sprinter startte alleen in 2012 al eens in de Vuelta.

Niki Terpstra en Fabio Jakobsen gaan zoals verwacht niet van start in de Vuelta namens Quick-Step. De ploeg bestaat naast Viviani uit de Belgen Laurens De Plus, Dries Devenyns en Pieter Serry, de Denen Kasper Asgreen en Michael Mörköv, de Italiaan Fabio Sabatini en de Spanjaard Enric Mas.

Vuelte heeft sterk deelnemersveld

De Vuelta begint op 25 augustus met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid.

Chris Froome, de winnaar van vorig jaar, zal er niet bij zijn, maar de laatste grote ronde van het jaar kan toch pronken met een sterk deelnemersveld.

Naast Sagan en Viviani staan ook Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Richie Porte, Rigoberto Urán, Mikel Landa, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman, Adam en Simon Yates, Steven Kruijswijk, Daniel Martin, Miguel Ángel López, Thibaut Pinot en Michal Kwiatkowski op de voorlopige startlijst die de organisatie vrijdag naar buiten bracht.