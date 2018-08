Ploegleider Lefevere wijt vertrek Terpstra bij Quick-Step aan geldgebrek

Terpstra sprak de afgelopen maanden met Quick-Step Floors over het verlengen van zijn aflopende contract, maar de Belgische formatie zoekt nog een nieuwe hoofdsponsor en had daardoor voorlopig geen budget voor de Nederlander.

"Het is verdrietig, maar ik wilde hem niet iets beloven dat ik niet kon geven", zegt Lefevere tegen Sporza. "Ik heb vandaag niet genoeg geld om een aanbod te doen."

Lefevere benadrukt dat er geen sprake was van een te groot gat tussen vraag en aanbod. "Er is van mijn kant helemaal geen aanbod gekomen, omdat ik simpelweg het geld niet had. Ik denk dat ik op mijn 63ste nog altijd een eerlijk man ben. Ik ga niet iemand iets beloven dat ik niet kan geven."

Terpstra wachtte lang met tekenen voor andere ploeg

De 34-jarige Terpstra rijdt sinds 2011 voor Quick-Step en won namens de succesvolle Belgische wielerformatie onder meer Parijs-Roubaix (2014) en dit jaar de Ronde van Vlaanderen. Met een overstap naar Direct Energie doet hij op papier een stap terug van de WorldTour naar het procontinentale niveau.

Lefevere ziet het vertrek van Terpstra als een flinke aderlating voor zijn ploeg. "In België heeft hij een beetje de reputatie van een arrogante renner. Maar voor mij en voor ons in de ploeg had Niki een absolute meerwaarde."

Terpstra wist dat Quick-Step moeite deed om extra geld vrij te maken en wachtte daarom lang met tekenen bij een andere ploeg. "Hij heeft zoveel respect gehad voor ons dat hij eigenlijk tot gisteravond gewacht heeft", weet Lefevere. "We hebben dagelijks gebeld met zijn manager, maar op een gegeven moment heb ik gezegd: 'Ga.'"