Van der Poel boekt in Noorwegen eerste zege als Nederlands kampioen

Het is voor Van der Poel zijn eerste zege sinds hij begin juli de Nederlandse titel op de weg pakte. Hij werd vorige week op het EK in Glasgow nog tweede achter de Italiaan Matteo Trentin.

De Europees kampioen veldrijden liet in Kirkeness na 184 kilometer de Rus Sergey Chernetski en de Belg Benjamin Declercq achter zich en is meteen ook de eerste leider van de koers in Noorwegen.

Van der Poel ging op de laatste hellende strook op zo'n 200 meter van de meet aan. Zijn versnelling was de concurrentie veel te machtig, waarna Van der Poel al ruim voor de meet zijn armen in de lucht kon steken.

Het is voor de Nederlander, die ook nationaal kampioen op de mountainbike is, al zijn vijfde zege op de weg van het seizoen. Van der Poel won eerder een rit en het klassement in de Boucles de la Mayenne, de Ronde van Limburg en dus de nationale wegwedstrijd.

De Arctic Race of Norway duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Belg Dylan Teuns.