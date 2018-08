Terpstra verruilt Quick-Step na acht jaar verrassend voor Direct Energie

Terpstra is onder de indruk van de aanvallende manier van koersen bij zijn nieuwe ploeg. "In de Vlaamse klassiekers waren de renners van Direct Energie dit jaar steeds bepalend in de koers. En ook in de Tour reden ze heel aanvallend. Daar houd ik van", zegt de Noord-Hollander op de site van Direct Energie.

De drievoudig Nederlands kampioen doet op papier een stapje terug, want Quick-Step Floors is momenteel het succesvolste team in de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen, terwijl Direct Energie een procontinentale formatie is en daarmee op het op een na hoogste niveau zit.

Het team van manager Jean-René Bernaudeau heeft echter al aangekondigd dat het zich kandidaat gaat stellen voor een WorldTour-licentie voor 2019. De Franse ploeg krijgt bovendien vaak wildcards voor (Franse) WorldTour-koersen, zoals dit jaar voor Parijs-Nice, Parijs-Roubaix en de Tour de France.

Terpstra wil Tour-etappe winnen bij nieuwe ploeg

Direct Energie werd dit jaar niet uitgenodigd voor de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die Terpstra in april voor het eerst op zijn naam schreef, maar de hardrijder heeft er alle vertrouwen in dat hij zich ook bij zijn nieuwe ploeg in grote koersen kan laten zien.

"Ik droom ervan om Direct Energie een zege in een grote klassieker te bezorgen", aldus Terpstra. "En ik wil vooral een etappe in de Tour de France winnen. Ik heb daar al vaak gereden, maar misschien is koersen voor een Franse ploeg de juiste trigger voor een ritzege."

Bernaudeau is dolblij met de komst van "groot kampioen" Terpstra. "We zijn er heel trots op dat we een renner van het kaliber van Niki mogen verwelkomen in onze ploeg", zegt de 62-jarige Fransman, die al sinds 2000 de teambaas is bij (de voorgangers van) Direct Energie. "Hij heeft karakter en ambitie, net als wij."

Quick-Step had nog geen geld voor Terpstra

Terpstra sprak de afgelopen maanden met Quick-Step Floors over het verlengen van zijn aflopende contract, maar de Belgische formatie zoekt nog een nieuwe hoofdsponsor en had daardoor voorlopig geen budget voor de Nederlander.

"Als er snel nieuw geld komt, komt het contract van Niki in orde", zei teambaas Patrick Lefevere van Quick-Step Floors dinsdag in Het Nieuwsblad. "Komt er geen geld, dan hebben we een probleem. Niki is bereid nog even te wachten, maar dat moet ook niet te lang meer duren."

Terpstra begon zijn profcarrière in 2007 bij het Duitse Milram. Vier jaar later stapte hij over naar Quick-Step en zijn huwelijk met de Belgische ploeg is zeer succesvol.

De renner uit Beverwijk won in 2014 Parijs-Roubaix en dit jaar naast de Ronde van Vlaanderen ook E3 Harelbeke. Ook was hij twee keer de beste in Dwars door Vlaanderen (2012, 2014) en won hij het eindklassement van de Ronde van Qatar (2014, 2015), de Ronde van Wallonië (2015) en de Eneco Tour (2016).