Herstelde Kelderman dankzij 'klein wonder' met Team Sunweb naar Vuelta

Ploegleider Aike Visbeek noemt het een "klein wonder" dat Kelderman aan de start verschijnt. "Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, waarin hij moest herstellen van een gecompliceerde blessure. Hij heeft er hard voor gewerkt om terug te keren."

Op het NK begin juli kwam de 27-jarige Kelderman ten val op zijn rechterschouder. Eerder dit jaar brak hij bij een val in Tirreno-Adriatico zijn rechtersleutelbeen.

Bij de nieuwe val werd het plaatje waarmee de breuk was vastgezet verbogen. Omdat de geboren Amersfoorter zijn schouder moeizaam kon bewegen, ging er een streep door zijn deelname aan de Tour de France.

Kelderman gaat voor goed klassement

Het is volgens Visbeek onduidelijk hoe fit Kelderman bij de start van de Vuelta is. "We weten niet hoe zijn niveau zal zijn in een koers van drie weken", zegt de ploegleider. "Dat gaan we dag per dag bekijken, maar het doel is om hem hoog in het algemeen klassement te houden. We zien dan na drie weken wel waar hij staat."

Door zijn blessureleed heeft Kelderman nog weinig kunnen koersen in 2018. Begin dit jaar werd hij tweede in het eindklassement van de Ronde van Abu Dhabi en in juni eindigde hij als vijfde in de Ronde van Zwitserland.

In de Vuelta van vorig jaar viel Kelderman met een vierde plek net naast het podium, waar Chris Froome de hoogste trede bezette. De Brit van Team Sky ontbreekt bij de komende editie.

Het wordt de derde keer dat Kelderman aan de start verschijnt in de Ronde van Spanje. Bij zijn debuut in 2014 eindigde hij als veertiende in het klassement.

Nog twee Nederlanders bij Sunweb

Naast kopman Kelderman gaan ook de Nederlanders Mike Teunissen (25) en Martijn Tusveld (24) eind deze maand namens Sunweb van start in de Ronde van Spanje. Eerder werd al duidelijk dat Tom Dumoulin na de Giro en de Tour (waarin hij telkens tweede werd) niet ook in de Vuelta zou starten.

Ook Teunissen is pas net hersteld van een blessure. Begin deze maand reed hij in de Ronde van Polen achter op een ploegleiderswagen, waarbij hij een breuk in een ruggenwervel en een gebroken sleutelbeen opliep.

De achtkoppige Vuelta-ploeg van Sunweb bestaat verder uit de Duitse sprinter Phil Bauhaus (24), de Australische talenten Jai Hindley (22) en Michael Storer (21) en de Duitse routiniers Johannes Fröhlinger (33) en Simon Geschke (32).

"We zijn verheugd dat Jai, Michael en Martijn hun debuut maken in een grote ronde", vertelt Visbeek. "Hun deelname in Spanje is geweldig voor hun ontwikkeling op de lange termijn en we kijken ernaar uit wat ze doen met deze mogelijkheid."

De Vuelta begint op 25 augustus met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid.