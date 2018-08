Thomas, Froome en Poels rijden in Groot-Brittannië eerste koers sinds Tour

"Direct na de finish van de Tour wist ik dat ik in Groot-Brittannië wilde rijden", zegt de Welshman Thomas op de site van Team Sky. "De start in Wales zal erg speciaal zijn en daarna rijden we door het gehele Verenigd Koninkrijk. Ik kan niet wachten."

De 32-jarige renner begint met ambities aan de etappekoers die vorig jaar door Lars Boom gewonnen werd. "Ik wil in goede vorm aan de start verschijnen en er zo veel mogelijk van genieten."

"We moeten even afwachten hoe het de komende weken bij de training gaat, maar ik kijk er erg naar uit. We zullen een sterk team hebben, vooral Wout maakt momenteel een sterke indruk", aldus Thomas.

Froome na negen jaar terug in Ronde van Groot-Brittannië

Froome, die achter Thomas en Tom Dumoulin derde werd in de Ronde van Frankrijk, doet voor het eerst sinds 2009 mee aan de koers in eigen land. "Het is erg lang geleden voor mij", zegt de viervoudig Tour-winnaar dan ook. "De Vuelta is altijd een belangrijk doel voor mij geweest en die viel helaas vaak samen met de Ronde van Groot-Brittannië."

"Doordat ik de Vuelta dit jaar niet rijd, heb ik nu de kans om weer in Groot-Brittannië te starten. Het parcours ziet er geweldig uit. Ik kijk er enorm naar uit."

De Ronde van Groot-Brittannië begint op zondag 2 september in Pembrey, een kustplaatsje in Zuid-Wales. De koers eindigt op 9 september met een korte etappe in Londen.