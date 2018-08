Van der Hoorn snapt 'helemaal niks' van zege in BinckBank Tour

Van der Hoorn is pas vier weken volop aan het trainen, nadat hij in november een hersenschudding had opgelopen door een valpartij.

De nog maar 24 jaar oude Rotterdammer kon heel lang niet fietsen en begon bij de BinckBank Tour aan zijn wielerseizoen.

"Ik heb me afgevraagd of het ooit nog goed zou komen en nu win ik hier gewoon een etappe. Ik snap er helemaal niks van", zei Van der Hoorn tegen Sporza na zijn verrassende winst in de vlakke rit over 166 kilometer tussen Aalter en Antwerpen.

Van der Hoorn was een van de vijf vluchters die tegen alle verwachtingen in knap uit de greep van het jagende peloton bleef.

"We hadden een hele goede groep en deden lange aflossingen. Uiteindelijk hielden we het gewoon vol. Het plan pakte perfect uit en nu win ik hier. Echt geweldig."

Eerste zege in WorldTour

Van der Hoorn boekte zijn eerste zege in de WorldTour. Hij had tot dusver alleen een etappe in de kleinere koersen An Post Rás, de GP Paul Borremans en Schaal Sels op zijn palmares staan.

Van der Hoorn bezorgde het procontinentale Roompot bovendien de eerste zege in de WorldTour sinds 2016, toen Pieter Weening een etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam schreef.

Mohoric nam de leiding in het algemeen klassement over van Stefan Küng. De Sloveen van Bahrain-Merida leidt voor De Bie (1 seconde), Küng (22 seconden), Vantomme (25 seconden) en Van der Hoorn (34 seconden).

De BinckBank Tour duurt nog tot en met zondag en gaat donderdag verder met wederom een vlakke etappe over 165,5 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie.

Tom Dumoulin is de titelverdediger in de enige Nederlandse en Belgische meerdaagse wielerwedstrijd, maar de nummer twee van de voorbije Tour de France laat dit jaar verstek gaan.