Van der Hoorn wint op fraaie wijze derde etappe in BinckBank Tour

Van der Hoorn verraste in de laatste kilometer zijn medevluchters Maxime Vantomme (tweede), Sean De Bie (derde) en Matej Mohoric (vierde).

Dylan Groenewegen won ruim een minuut na de binnenkomst van Van der Hoorn de sprint van een uitgedund peloton en eindigde zodoende als zesde.

Van der Hoorn boekte zijn grootste zege in zijn carrière. De 24-jarige Zuid-Hollander won tot dusver alleen een rit in An Post Rás, de GP Paul Borremans en Schaal Sels.

Hij bezorgde het procontinentale Roompot bovendien de eerste zege in een WorldTour-koers sinds 2016, toen Pieter Weening een etappe in de Ronde van Zwitserland won.

Mohoric nam de leiding in het algemeen klassement over van Stefan Küng. De Sloveen van Bahrain-Merida leidt voor De Bie (1 seconde), Küng (22 seconden), Vantomme (25 seconden) en Van der Hoorn (34 seconden).

Etappe op papier voor de sprinters

De derde etappe in de BinckBank Tour was er op papier een voor de sprinters, omdat het parcours van 166 kilometer tussen Aalter en Antwerpen nagenoeg vlak was.

Van der Hoorn, Asselman, De Bie, Vantomme en Mohoric hadden daar echter geen boodschap aan en besloten gelijk bij de start te demarreren.

Het vijftal fietste al snel een voorsprong van bijna vier minuten bij elkaar, maar dat zorgde er allerminst voor dat het door BMC, Lotto-Jumbo en AG2R La Mondiale aangevoerde peloton ging versnellen.

Pas op 50 kilometer van de finish gebeurde dat. Toen was het al te laat, omdat Van der Hoorn, Asselman, De Bie, Vantomme en Mohoric goed bleven samenwerken.

Duidelijk dat vijf vooraan om zege gaan strijden

Het werd met nog 10 kilometer voor de boeg, toen het gat nog altijd twee minuten bedroeg, al helemaal duidelijk dat de vijf vooraan voor de dagzege zouden gaan strijden.

Asselman moest in de finale lossen. Maar het werd alsnog een feestje voor Roompot, omdat Van der Hoorn in de laatste honderden meters De Bie, Vantomme en Mohoric te slim af was.

De BinckBank Tour duurt nog tot en met zondag en gaat donderdag verder met wederom een vlakke etappe over 165,5 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie.

Tom Dumoulin is de titelverdediger in de enige Nederlandse en Belgische meerdaagse WorldTour-wedstrijd, maar de nummer twee van de voorbije Tour de France laat dit jaar verstek gaan.