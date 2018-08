Dumoulin ziet belangrijke knecht Geschke naar BMC vertrekken

De Duitse klimmer was vorige maand een van de belangrijkste helpers van Tom Dumoulin, die tweede werd in het eindklassement van de Tour de France. Hij reed sinds 2009 voor Skil-Shimano, de voorloper van het huidige Sunweb.

"Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, want tien jaar bij hetzelfde team is een lange tijd", zegt Geschke op de site van zijn nieuwe ploeg. "Ik wilde op zijn minst eenmaal in mijn carrière van team veranderen. Toen deze kans voorbijkwam, heb ik hem gepakt."

Bij CCC wordt Geschke ploeggenoot van onder anderen de klassiekerspecialist Greg Van Avermaet en klassementsrenner Richie Porte. "Het team maakt op mij altijd een professionele indruk en de structuur ziet er goed uit", vindt Geschke.

"Van buitenaf lijkt er in dit team een geweldige sfeer te heersen", zegt de 32-jarige Duitser. "Ik denk dat ik me snel thuis ga voelen hier."

Derde renner die bij Sunweb vertrekt

Het grootste succes van Geschke in zijn periode bij Sunweb was een etappezege in de Tour de France van 2015. Jim Ochowicz, algemeen directeur van BMC, verwacht in de toekomst ook goede prestaties van de klimmer.

"Hij heeft een indrukwekkende carrière en voegt veel ervaring aan het team toe. Hij is een specialist in de Ardennenklassiekers en in de Ronde van Lombardije", omschrijft de Amerikaan zijn aanwinst.

Maar ook bij CCC zal Geschke vaak in dienst van anderen rijden. "Hij is al elf keer in een grote ronde gestart en heeft een fantastische rol gespeeld als helper van zijn kopman", weet Ochowicz.

Eerder werd al bekend dat de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) en Roy Curvers (stopt) afscheid nemen bij Sunweb. Het team van Dumoulin versterkte zich voor komend seizoen al met de 23-jarige Cees Bol (SEG Racing Acadmey), Joris Nieuwenhuis (22) en de Duitser Max Kanter (20), die overgeheveld worden uit de eigen opleidingsploeg.