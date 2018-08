Oppermachtige Küng rijdt Jakobsen uit leiderstrui in BinckBank Tour

Küng raffelde de 12,7 kilometer met start en finish in Venray af in 14 minuten en 11 seconden. Hij bereikte een gemiddelde snelheid van 53,7 kilometer per uur.

De renner van BMC was in de tweede etappe van de WorldTour-koers door Nederland en België maar liefst 14 seconden sneller dan de nummer twee Victor Campenaerts. De Belg van Lotto Soudal kroonde zich vorige week in Glasgow nog voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioen tijdrijden.

Sören Kragh Andersen en Michael Matthews, beiden rijdend voor Team Sunweb, eindigden respectievelijk als derde en vierde in Limburg, op 15 seconden van de winnaar. De Duitser Maximilian Schachmann, de nummer drie van het EK, zette met 14.30 de vijfde tijd neer.

Jos van Emden was op de vijftiende plek de beste Nederlander. De tijdrijder van Lotto-Jumbo gaf 28 tellen toe op Küng. Nederlands kampioen Dylan van Baarle (17e op 30 seconden), Niki Terpstra (19e op 31 seconden), Lars Boom (23e op 34 seconden) en Sebastian Langeveld (24e op 34 seconden) eindigden ook in de top dertig.

Derde zege van seizoen voor Küng

De 24-jarige Küng pakte de groene leiderstrui ten koste van de drie jaar jongere Nederlander Jakobsen, die maandag in Bolsward naar de zege sprintte in de eerste etappe. Het toptalent van Quick-Step Floors gaf in de tijdrit 1 minuut en 25 seconden toe op de winnaar en eindigde als 101e.

Küng won vorig jaar ook de tweede etappe van de BinckBank Tour. Dat was toen een chronorace van negen kilometer met start en finish in Voorburg. De Zwitser reed vervolgens drie dagen in de leiderstrui, maar in de vijfde etappe raakte hij de leiding kwijt aan Boom.

De tijdrijder uit Wil boekte dinsdag zijn derde zege van het seizoen. Eerder dit jaar won Küng de Zwitserse titel tijdrijden en hij won de slottijdrit in de Ronde van Zwitserland.

Fabio Jakobsen

Ronde gaat woensdag verder in België

De BinckBank Tour gaat woensdag verder met de eerste etappe door België. De bijna 175 kilometer lange derde rit voert van Aalter naar Antwerpen en is zo goed als vlak.

De etappekoers duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar Tom Dumoulin, maar de nummer twee van de Tour de France slaat de wedstrijd dit jaar over.