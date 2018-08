Tijdritspecialist Tony Martin praat met Lotto-Jumbo

"We praten met meerdere teams en Lotto-Jumbo is daar een van", aldus Jörg Werner tegen persbureau DPA. De zaakwaarnemer zegt dat Martin geen aanbieding heeft gekregen van zijn huidige ploeg Katusha-Alpecin voor een nieuwe verbintenis.

Volgens Cyclingnews is er al een akkoord tussen Lotto-Jumbo en Martin en wordt de 33-jarige Duitser in september gepresenteerd door de Nederlandse wielerploeg. Hij zou een contract voor twee jaar gaan tekenen.

Een woordvoerder van Lotto-Jumbo wilde geen commentaar geven op het bericht dat er een akkoord is met Martin.

Met het aantrekken van Martin zou Lotto-Jumbo er naast Primoz Roglic nog een tijdritspecialist bij krijgen. De Duitser werd vier keer wereldkampioen tijdrijden en won drie keer een tijdrit in de Tour de France. Ook was hij twee keer de beste bij een tijdrit in de Vuelta.

Martin heeft training weer hervat na val in Tour

Martin moest tijdens de afgelopen Tour de France opgeven nadat hij bij een val een breuk opliep in zijn wervelkolom.

De Duitser begon onlangs na vier weken rust weer met trainen. Hij zou eind augustus meedoen aan de Ronde van Duitsland, maar die komt te vroeg.

"De artsen hebben me geadviseerd om niet te starten in de Ronde van Duitsland. Het doet me pijn dat ik niet mee kan doen, maar ik ben niet met hen in discussie gegaan", aldus Martin.