Vos schrijft Zweedse koers Värgärda voor derde keer op haar naam

In de laatste honderden meters van de 141 kilometer lange koers bleef Vos het peloton twee seconden voor. Kirsten Wild won de sprint van de grote groep.

"Marianne is in vorm", zegt ploegleider Jeroen Blijlevens op de website van Vos' ploeg Waowdeals. "Dat hebben we de afgelopen weken allemaal kunnen zien, met als resultaat meerdere fraaie overwinningen. Ook hier in Zweden zijn het weer haar persoonlijke klasse en gogme die het absolute verschil maken."

Vos won de Zweedse koers die deel uitmaakt van de UCI Women's WorldTour voor de derde keer. Eerder was ze in 2013 en 2009 de sterkste in Välgärda, waar het peloton deels over een gravelweg rijdt.

Vorig jaar moest de 31-jarige Brabantse genoegen nemen met de tweede plaats achter de Finse Lotta Lepistö, die maandag derde werd.

Eerder dit jaar won Vos een rit en het eindsklassement van de BeNe Ladies Tour en een etappe in de Giro Rosa. Vorig week pakte ze zilver op het EK in Glasgow achter de Italiaanse Marta Bastianelli.

Värgärda bestaat uit twee ritten. Zaterdag won Boels Dolmans met Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters, de Deense Amalie Dideriksen, de Luxemburgse Christine Majerus en de Canadese Karol-Ann Canuel de ploegentijdrit. Vos werd met Waowdeals zesde in deze ploegentijdrit.