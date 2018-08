Jakobsen hoopt na zege openingsrit op meer succes in BinckBank Tour

"Ik hoop nog meer etappes te winnen hier", zei Jakobsen na zijn eerste zege in de UCI WorldTour tegen Sporza. "Daarnaast zal ik onze troeven voor de eindzege proberen te helpen."

Daarmee doelt Jakobsen op Niki Terpstra en de Tsjech Zdenek Stybar, die in respectievelijk 2016 en 2013 de koers door Nederland en België wonnen. Ook Yves Lampaert is een kanshebber op de eindzege.

Quick-Step Floors, de ploeg van Jakobsen, is bezig aan een uitermate succesvol jaar. De Gelderlander bezorgde de Belgische formatie maandag de 54e overwinning van 2018.

De neoprof maakt zelf ook veel indruk door al vier zeges te boeken in zijn debuutjaar. "Ik heb een goede ploeg en heb veel plezier in het fietsen. Dan ga je vanzelf winnen", zegt hij nuchter.

Jakobsen klopt Kittel met klein verschil

Jakobsen ging de sprint in Bolsward van kop aan en hield topsprinters Marcel Kittel en Caleb Ewan nipt achter zich. De ultieme jump van de Duitser kwam net te laat voor het dagsucces.

"Ik zag rechts iemand komen en Kittel voelde ik ook langszij komen, maar gelukkig was de streep er al", zei Jakobsen.

"Er was wind mee in de sprint en dan moet je vroeg aangaan en hopen dat er niemand sneller is. De ploeg bracht me goed vooraan in de laatste kilometers."

Hij zal zijn groene leiderstrui dinsdag vermoedelijk weer kwijtraken. Dan mag Jakobsen als laatste van start in een individuele tijdrit van 12 kilometer in Venray.

De BinckBank Tour duurt nog tot en met zondag.