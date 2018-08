Jakobsen sprint in BinckBank Tour naar eerste WorldTour-zege

Neoprof Jakobsen boekte in de openingsrit van de etappekoers door België en Nederland zijn vierde overwinning van het jaar en zijn eerste op WorldTour-niveau. Het toptalent van Quick-Step Floors won ook Nokere Koerse, de Scheldeprijs en de eerste etappe in de Ronde van de Fjorden.

Dylan Groenewegen gold als de topfavoriet voor de zege in de 177,3 kilometer lange etappe van Heerenveen naar Bolsward, maar de kopman van Lotto-Jumbo kwam niet verder dan de zesde plek, nog achter de Noorse Sky-renner Kristoffer Halvorsen en de Duitser Max Walscheid van Team Sunweb.

De massasprint in Friesland werd ontsierd door een flinke valpartij in de laatste kilometer. De Rus Viacheslav Kuznetsov was het grootste slachtoffer. De renner van Katusha-Alpecin bleef lang liggen op het asfalt en moest worden afgevoerd met een ambulance.

Jakobsen, die voor de 54e zege van het jaar tekende voor Quick-Step Floors, mag ook de leiderstrui aantrekken in de individuele tijdrit over 12,7 kilometer die dinsdag in het Limburgse Venray op het programma staat.

Twee Nederlanders in kopgroep

Zes renners, onder wie de Nederlanders Julius van den Berg en Elmar Reinders, reden maandag lang voorop in het regenachtige Friesland, maar op twaalf kilometer van de streep werd de kopgroep ingerekend door het peloton.

In de absolute finale probeerde Jan-Willem van Schip de sprintersploegen te slim af te zijn door weg te springen. De Nederlander van Team Roompot-Nederlandse Loterij sneed een stuk af door het fietspad te pakken en nam een voorsprong van vijftien seconden. De poging van Van Schip strandde op drie kilometer van de finish.

Een massasprint was zoals verwacht onvermijdelijk, maar in de laatste kilometer zorgde een massale valpartij vooraan in het peloton nog voor chaos. Een kleine groep sprintte daardoor voor de winst, maar bijna alle sprinters zaten er gewoon bij. Met een machtige sprint van kop af aan was Jakobsen de gevestigde spurters de baas.

De BinckBank Tour duurt nog tot en met zondag. Tom Dumoulin won de etappekoers in 2017, maar de Limburger, die vorige maand tweede werd in de Tour de France, slaat de wedstrijd dit jaar over.