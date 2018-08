Adam Yates meesterknecht van tweelingbroer Simon in Vuelta

De Vuelta stond oorspronkelijk niet in het programma van Adam Yates, maar na een voor hem teleurstellende Tour de France heeft hij besloten toch te starten in Spanje. De 26-jarige Brit mikte op een plek in de top tien in Frankrijk, maar werd slechts 26e.

"We willen dat de broers meer ervaring krijgen in het rijden van meerdere grote rondes in een jaar", legt ploegleider Julian Dean maandag uit op de site van Mitchelton-Scott. "Ze moeten vooral constanter worden gedurende de drie weken van een grote koers."

"Onze doelen zullen niet veranderen. Simon is onze kopman en Adam zal volledig in dienst rijden van zijn broer."

Simon Yates gaat voor podium in Spanje

Simon Yates gaat voor een podiumplek in de Vuelta, nadat hij in mei heel dicht bij de eindzege was in de Ronde van Italië.

Hij won drie etappes in de Giro, reed lang in de roze leiderstrui, maar in de negentiende etappe gaf hij alles uit handen. De Brit verloor maar liefst 38 minuten in die Koninginnenrit en duikelde uit de top twintig van het klassement.

"Ik heb langzaam toegewerkt naar de Vuelta en hoop daar in topvorm te zijn", aldus Simon Yates. "Ik voel dat ik steeds beter word."

Simon en Adam Yates reden samen twee keer eerder een grote ronde: de Tour van 2015 en de Vuelta van 2017.

De 73e editie van de Ronde van Spanje begint op zaterdag 25 augustus met een proloog van acht kilometer in Málaga. De Vuelta eindigt op zondag 16 september in Madrid. Chris Froome won de Ronde van Spanje vorig jaar, maar hij reed dit jaar al de Giro en de Tour en zal hoogstwaarschijnlijk niet aan de start staan in Málaga.