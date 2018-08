Amerikaan Kuss bezorgt Lotto-Jumbo eindzege in Ronde van Utah

De 23-jarige Kuss kwam na een bergrit van 122 kilometer alleen over de meet, acht seconden voor zijn landgenoot Brent Bookwalter. De Australiër Jack Haig gaf negen seconden toe op de winnaar en eindigde als derde.

Kuss, bezig aan zijn eerste jaar in dienst van Lotto-Jumbo, maakte eerder in Utah indruk door de tweede en vijfde etappe te winnen. Hij eindigt in het algemeen klassement met een voorsprong van ruim twee minuten op de Belg Ben Hermans. Haig belandde op de derde plek.

"Deze week was echt speciaal", zei een trotse Kuss. "Ik wist dat ik in goede vorm verkeerde en had redelijk veel zelfvertrouwen voor deze wedstrijd. Maar dat ik hier drie etappes én het eindklassement win, is echt geweldig."

Halverwege de slotetappe voelde Kuss dat zijn benen goed genoeg waren om voor de ritzege te gaan. "Daarop besloot ik om op de slotklim maar aan te vallen. In de afdaling heb ik het dan op safe gespeeld, maar dat was genoeg voor de winst."

Lotto-Jumbo staat dit seizoen al op 27 dagzeges. Voor de Nederlandse wielerploeg is het de vierde eindoverwinning in een etappekoers na de overwinningen van Primoz Roglic in de Ronde van Baskenland, Ronde van Romandië en de Ronde van Slovenië.