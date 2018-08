Van der Poel kan leven met zilver bij wegwedstrijd EK wielrennen

"Ik denk dat de beste heeft gewonnen. Ik moest heel even inhouden in de sprint, maar ook dan had ik hem niet meer ingehaald. Ik moet tevreden zijn met zilver", aldus Van der Poel voor de camera van de NOS.

De 23-jarige Brabander maakte in de sprint nog wel de goede keuze door het wiel van Trentin te pakken, maar de renner van Mitchelton-Scott passeren bleek een brug te ver.

"Het was echt een enorm zware koers. Het is volgens mij geen moment rustig geweest. Het was gelijk al vanaf het begin gas open."

Van der Poels landgenoot Maurits Lammertink behoorde ook tot de beslissende kopgroep, maar hij ging in de finale onderuit en eindigde als tiende op ruim twee minuten van de winnaar.

"Ik denk dat die valpartij niet heel veel invloed heeft gehad op de uitslag, maar voor Maurits is het natuurlijk wel enorm balen", stelde Van der Poel.

'Niet echt duidelijke tactiek uitgestippeld'

Bondscoach Thorwald Veneberg, die de nieuwe algemeen directeur van de wielerbond (KNWU) wordt, was ook in zijn nopjes met het zilver van Van der Poel.

"Een prachtige afsluiter van een succesvol EK. De hele ploeg reed gewoon goed. We hadden niet echt een duidelijke tactiek uitgestippeld, maar de jongens moesten gewoon met iedere aanval in de finale mee springen", zei hij.

"En we wisten dat Mathieu ontzettend snel zou zijn na een zware koers. Dat bewijst ‘ie toch maar opnieuw. Mathieu zelf zal wel even balen, maar wij zijn gewoon trots op deze zilveren plak."

Van der Poel deed dinsdag ook mee aan het EK mountainbike in Glasgow, maar in die wedstrijd stapte hij al na elf kilometer koers af met slechte benen.

Bij de vrouwen ging de Europese titel op de weg vorige week ook naar Italië en was het zilver voor Nederland. Marta Bastianelli troefde toen Marianne Vos af in de sprint.