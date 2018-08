Van der Poel sprint achter Trentin naar zilver bij wegwedstrijd EK

Wout van Aert, in de winter de grote rivaal van Van der Poel bij het veldrijden, reed naar het brons. De Spanjaard Jesus Herrada en de Italiaan Davide Cimolai maakten de top vijf vol.

Maurits Lammertink behoorde ook tot de beslissende kopgroep, maar hij ging in de finale onderuit en eindigde als tiende op ruim twee minuten van de winnaar.

De 29-jarige Trentin is de opvolger van de Noor Alexander Kristoff, die vorig jaar in het Deense Herning naar de Europese titel sprintte. Peter Sagan was in 2016 de eerste Europees kampioen op de weg bij de elite mannen.

Van der Poel deed dinsdag ook mee aan het EK mountainbike in Glasgow, maar in die wedstrijd stapte hij al na elf kilometer koers af met slechte benen.

Vorige week ging de Europese titel op de weg bij de vrouwen ook naar Italië en was het zilver voor Nederland. Marta Bastianelli troefde toen Marianne Vos en de Duitse Lisa Brennauer af in de sprint.

230 kilometer lange koers begint in stromende regen

De koers van 230 kilometer, verdeeld over zestien rondjes van 14,4 kilometer door de straten van Glasgow, begon in de stromende regen. Zeven relatief onbekende renners lieten zich daar niet door tegenhouden en sloegen na een half uur koers een gat met het peloton.

De Oostenrijker Matthias Krizek, de Zwitser Roland Thalmann, de Tsjech Josef Cerný, de Griek Polychrónis Tzortzákis, de Let Krists Neilands, de Est Mihkel Räim en de Ier Robert-Jon McCarthy pakten een voorsprong van een kleine vijf minuten, maar de koplopers werden ruim voor het begin van de echte finale teruggepakt.

Met nog 84 kilometer te gaan stapte wereldkampioen Sagan af. De Slowaak werd vijftig kilometer eerder een van de vele renners die een lekke band kreeg op het natte en vuile parcours in Glasgow en hing daarna vooral aan de staart van het peloton.

Val Lammertink zorgt voor schifting in finale

Het was vervolgens vooral de sterke Belgische ploeg die de koers probeerde hard te maken. Xandro Meurisse viel aan met nog ruim vijftig kilometer te gaan en zo initieerde hij een sterke kopgroep met onder anderen zijn kopman Van Aert.

Namens Nederland slopen Van der Poel en Lammertink mee. De kopgroep bestond verder uit de Italianen Cimolai en Trentin, de Spanjaard Herrada, de Let Emils Liepins, de Duitser Nico Denz, de Zwitser Michael Albasini en de Fransman Pierre Luc Périchon.

Liepins viel weg door materiaalpech, waarna de tien overgebleven vluchters de ruimte kregen van het peloton. Het verschil was bijna drie minuten met nog 25 kilometer te gaan, waardoor het duidelijk was dat de winnaar vooraan zat.

Op tien kilometer van de streep zorgde een valpartij van Lammertink voor een schifting in de kopgroep. De Nederlander slipte de hekken in bij een gladde bocht en achter hem gingen nog een aantal andere renners onderuit. Van der Poel kwam daardoor voorop te rijden met Van Aert, Herrada, Cimolai en Trentin.

Trentin was op papier de snelste sprinter van het vijftal en de renner van Mitchelton-Scott maakte die status waar in Glasgow. Van der Poel koos het wiel van de Italiaan, maar hij kwam hem niet voorbij. Voor Trentin, die vorig jaar namens Quick-Step Floors zeven zeges boekte, was het zijn eerste overwinning van 2018.