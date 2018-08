Smulders dacht paar dagen voor EK-goud nog dat ze er 'niets meer van kon'

Afgelopen donderdag maakte Smulders kennis met de baan van het gloednieuwe Glasgow BMX Centre en had ze er weinig vertrouwen in dat ze enkele dagen later de sterkste zou zijn.

"Dit was een moeilijke wedstrijd", vertelde ze bij de NOS. "Donderdag hebben we hier getraind en voelde ik me heel slecht."

Desondanks leidde de Gelderse in de finale van het EK van start tot finish en bleef ze de Deense Simone Tetsche Christensen (tweede) en de Russin Yaroslava Bondarenko (derde) voor.

"Ik weet nu wel dat ik een beetje kan fietsen", aldus de 24-jarige Smulders. "Maar toen dacht ik even dat ik er niets meer van kon."

'Vertrouwen kwam langzaam terug'

Vrijdag zette ze de knop om. "Ik reed een paar goede rondjes en het vertrouwen kwam langzaam terug. Vandaag ging het steeds beter en had ik een superstart in de finale."

Twee maanden geleden pakte Smulders in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku ook al de wereldtitel. Bovendien werd ze dit jaar Nederlands kampioen.

"Nu heb ik na de Nederlandse en de wereldtitel ook de Europese titel", jubelde ze. "Nu nog de wereldbeker een keer winnen en dan heb ik alle prijzen veroverd."

Smulders veroverde de Europese titel voor de derde keer. Ze zegevierde ook in 2014 en 2017. Behalve dit jaar werd de renster uit Horssen ook in 2014 wereldkampioen en verraste ze op de Olympische Spelen van 2012 in Londen met brons.

De afgelopen twee jaar eiste de regerend wereldkampioen ook de eindzege in de wereldbeker voor zich op.