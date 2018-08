Langeveld mist wegwedstrijd op EK vanwege bijensteek

De Nederlandse ploeg start door het afhaken van de renner van EF Education First-Drapac p/b Cannondale slechts met zeven man, meldt de KNWU zaterdag.

Langeveld werd donderdag al door het insect gestoken. "Sebastian heeft flink wat zwellingen in het gezicht en kan gewoon niet op tijd fit zijn voor de wedstrijd van zondag", zegt bondscoach Thorwald Veneberg.

Met Boy van Poppel was weliswaar een reserve aangewezen voor het kampioenschap in Schotland. "Maar met de Ronde van Polen en meteen erna de BinckBank Tour is zijn wedstrijdprogramma momenteel te vol. We gaan dus met zeven renners van start in de wegrit."

De selectie bestaat nu uit Mathieu van der Poel, die eerder ook al de mountainbikerace reed, Koen de Kort, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening, Oscar Riesebeek en Dylan van Baarle.

Van Baarle reed eerder net als Jos van Emden al de individuele tijdrit. Beide mannen kwamen niet in de buurt van een medaille.