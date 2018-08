Vier Nederlandse vrouwen en één man in finale EK BMX

Laura Smulders nam in de eerste halve finale direct de kop en stond die niet meer af. De wereldkampioene kreeg Baauw met zich mee, die achter Smulders als tweede eindigde.

Veenstra kwam in die reeks ternauwernood als vierde over de meet, wat precies genoeg was voor een plek in de finale op het BMX Centre in de Schotse stad.

In de tweede halve finale schaarde ook Merel Smulders zich bij de beste vier. Ruby Huisman had zich ook voor de halve eindstrijd geplaatst, maar zij kwam niet in actie.

De finale bij de vrouwen wordt zaterdag om 13.30 uur verreden.

Kimmann stelt teleur in halve finale

Bij de mannen staat verrassend genoeg alleen Harmsen in de finale. Hij eindigde in de halve finale eenvoudig bij de beste vier.

Kimmann stelde teleur. Hij verknalde zijn start in de halve eindstrijd en kon die opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Ook Van der Burg kwam in die reeks niet bij de beste vier.

In de kwartfinales wisten Robin Dijk en Mitchel Schotman zich al niet bij de beste vier te scharen. Kevin van de Groenendaal, Justin Kimmann en Niels Bensink sneuvelden eerder op zaterdag in de achtste finales.

De finale is zaterdag om 13.40 uur.