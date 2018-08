BMX'ster Smulders voor tweede jaar op rij Europees kampioen

De 24-jarige Smulders hield op het BMX Centre de Deense Simone Tetsche Christensen (tweede) en de Russin Yaroslava Bondarenko (derde) achter zich.

Naast Smulders stonden ook haar zusje Merel Smulders, Manon Veenstra en Judy Baauw in de finale. Baauw kwam echter al snel ten val, terwijl de jongste Smulders als vierde eindigde. Veenstra werd zevende.

De vier rensters hadden zich eerder op zaterdag al geplaatst voor de finale. Ruby Huisman mocht ook aantreden in de halve eindstrijd, maar kwam niet in actie.

Voor Smulders is het al haar derde Europese titel. De Nijmeegse won ook in 2014 en 2017. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen verraste ze met brons. Zowel in 2014 als dit jaar werd Smulders wereldkampioen.

Harmsen kansloos na matige start

Bij de mannen stond verrassend genoeg alleen Harmsen in de finale. Hij eindigde in de halve finale eenvoudig bij de beste vier, maar kon in de finale geen potten breken. Na een matige start kwam hij als zesde over de meet.

De wereldtitel was voor de Brit Kyle Evans, die zijn landgenoot Kye Whyte achter zich hield. Het brons ging naar de Fransman Sylvain André.

Niek Kimmann stelde teleur in de halve eindstrijd. Hij verknalde zijn start en kon die opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Ook Dave van der Burg kwam in die reeks niet bij de beste vier.

In de kwartfinales wisten Robin Dijk en Mitchel Schotman zich al niet bij de beste vier te scharen. Kevin van de Groenendaal, Justin Kimmann en Niels Bensink sneuvelden eerder op zaterdag in de achtste finales.