Ullrich in psychiatrische instelling opgenomen na mishandeling prostituee

De opname is volgens de Duitse politie onvermijdelijk, gezien de toestand waarin de 44-jarige Duitser verkeert. Ullrich was onder invloed van alcohol en drugs toen hij gearresteerd werd.

Hij werd vorige week al opgepakt op Mallorca, nadat hij een feest van zijn buurman verstoorde. Ullrich bracht toen een nacht in de cel door en moet voorlopig minstens 50 meter afstand van zijn buurman houden.

De Duitser zei toen al in therapie te zullen gaan om om van zijn alcohol- en drugsprobleem af te komen. Met name de scheiding van zijn vrouw Sara en de afstand tussen hem en zijn kinderen valt hem erg zwaar, erkende Ullrich.

Eenmaal terug in Duitsland ging het echter weer mis met 'Der Jan'. Hij werd in een luxueus hotel in Frankfurt opgepakt omdat hij geprobeerd zou hebben een prostituee te wurgen, aldus Bild.

Duitser won ook Vuelta en olympisch goud

Ullrich schreef in 1997 de Tour de France op zijn naam en won in totaal zeven etappes in de Ronde van Frankrijk. In 1999 won hij ook de Ronde van Spanje en een jaar later werd hij in het Australische Sydney olympisch kampioen op de weg.

In 2013 bekende Ullrich dat hij tijdens zijn loopbaan doping heeft gebruikt. Hij was net als veel van zijn generatiegenoten klant bij de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes.

In 2006 werd hij door zijn toenmalige ploeg T-Mobile al ontslagen vanwege zijn (toen nog vermeende) betrokkenheid bij 'Operación Puerto' en een jaar later zette Ullrich een punt achter zijn loopbaan.