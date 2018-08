Kwiatkowski wint Ronde van Polen ondanks aanval Yates in slotrit

Kwiatkowski bleef in het eindklassement Yates vijftien seconden voor. De Fransman Thibaut Pinot werd op twintig tellen derde. Sam Oomen was op de tiende plek de beste Nederlander.

Voor de 28-jarige Kwiatkowski is het de tweede keer dit seizoen dat hij een WorldTour-koers wint. Eerder dit jaar was hij de sterkste in Tirreno-Adriatico.

Kwiatkowski legde de basis voor zijn eindzege in eigen land in de vierde en vijfde etappe. Hij zegevierde in beide bergritten en bouwde daardoor een stevige voorsprong in het klassement op.

In de lastige slotrit over 136 kilometer van Bukovina Resort naar Bukovina Tatrzanska moest de renner van Team Sky tal van aanvallen pareren. Alleen Yates slaagde erin om in de finale weg te komen.

Yates soleerde naar zege

Kwiatkowski werd uiteindelijk zesde op twaalf seconden van Yates en dat was ruim genoeg voor de eindzege. De Brit van Mitchelton-Scott kwam solo over de finish.

Pinot won de sprint om de tweede plek, voor de Italiaan Davide Formolo. Oomen passeerde als vierde de meet.

Kwiatkowski is de opvolger van de Belg Dylan Teuns als winnaar van de Ronde van Polen. In 2013 boekte Pieter Weening de eindzege in de WorldTour-wedstrijd.