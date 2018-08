Tour-winnaar Thomas verwacht contract bij Team Sky snel te verlengen

"We zijn ontzettend dicht bij een nieuw contract en daar ben ik blij mee", laat Thomas vrijdag tegenover The Independent weten. "We moeten nog wat details bespreken, maar dat verloopt op dit moment goed. Het zal allemaal heel snel rond zijn."

Het contract van de Welshman bij Sky loopt na dit seizoen af. Hij deelt bij de Britse ploeg het kopmanschap met viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, die hij verrassend van een vijfde zege in ‘La Grande Boucle’ afhield.

"Ik ben blij met de ploeg", aldus Thomas. "De samenwerking is uitstekend. Ik ben opgegroeid met het systeem van Sky en ik ken mannen als Dave Brailsford al vanaf mijn zeventiende. Zonder hen zou ik niet zover zijn gekomen als ik nu ben."

De afgelopen maanden flirtte de 32-jarige al geregeld met andere ploeg omdat hij ook weleens voor eigen succes wilde gaan in een grote ronde. Eerder deze week kreeg hij een contractaanbod van BMC.

'Leuk om zo veel aanbiedingen te krijgen'

"Er zijn een hoop goede teams en ik wilde eerst horen wat zij te bieden hadden", vertelt hij. "Het was leuk om zo veel aanbiedingen te krijgen, maar hopelijk zal alles morgen rondkomen."

Teambaas Brailsford liet eerder al weten dat hij verwacht dat Thomas Team Sky ondanks alle geruchten over een vertrek trouw blijft.

“Net als iedereen mag Thomas natuurlijk naar andere opties kijken, maar ik denk dat we er wel uit komen met hem. Sky is de beste ploeg voor Geraint. Daar ben ik vrij zeker van", stelde de 54-jarige Brit.

Thomas rijdt al voor Sky sinds de oprichting van de ploeg in 2010. Jarenlang stond hij in de schaduw van Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour won, en daarna in die van Froome.