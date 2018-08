Tour de France-winnaar Thomas kan Team Sky verruilen voor BMC

De leiding van BMC bevestigt Thomas graag binnen te willen halen, meldt Cyclingnews donderdag.

Het contract van de 32-jarige Thomas bij Sky loopt na dit seizoen af. De klimmer en tijdritspecialist deelt bij de Britse formatie het kopmanschap met viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, die hij verrassend van een vijfde zege hield.

BMC begon de Tour de France met Richie Porte als klassementsman, maar de 33-jarige Australiër moest al snel opgeven na een harde val. Damiano Caruso was op de twintigste plaats de beste renner van de ploeg waarvoor ook onder anderen Greg Van Avermaet rijdt.

De afgelopen maanden flirtte Thomas al met andere ploegen, omdat hij ook weleens voor eigen succes wilde gaan in een grote ronde.

Sky verwacht dat Thomas blijft

Ondanks de geruchten over een vertrek van Thomas verwacht Team Sky dat de Welshman de ploeg trouw blijft, zo liet teambaas Dave Brailsford vorige week al weten.

"Net als iedereen mag Thomas natuurlijk naar andere opties kijken, maar ik denk dat we er wel uit komen met hem. Sky is de beste ploeg voor Geraint. Daar ben ik vrij zeker van", stelde de 54-jarige Brit.

Brailsford kon Thomas echter geen toezeggingen doen over het kopmanschap. "In onze sport ga je niet even zitten om een naam op papier te zetten die dan kopman is. Om bijvoorbeeld de Tour te winnen, moet hij beter zijn dan Froome en Egan Bernal. Of hij nu bij ons of ergens anders rijdt."

Thomas rijdt al voor Sky sinds de oprichting van de ploeg in 2010. Jarenlang stond hij in de schaduw van Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour won, en daarna in die van Froome.

Dennis van BMC naar Bahrain-Merida

Mocht Thomas kiezen voor een overstap naar BMC, dan wordt hij in ieder geval geen ploeggenoot van Rohan Dennis. De Australische tijdritspecialist verruilt de Amerikaanse ploeg namelijk voor Bahrain Merida, zo maakte die formatie donderdag bekend.

De 28-jarige Dennis, drievoudig nationaal kampioen tijdrijden, is niet de eerste renner die BMC voor de ploeg van onder anderen Vincenzo Nibali verruilt. Eerder maakten Caruso en Dylan Theuns al dezelfde overstap.

BMC heeft volgend seizoen het Poolse CCC als titelsponsor en gaat onder die naam koersen.