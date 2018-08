UCI schorst Moscon voor vijf weken voor slaan in Tour de France

Kort na het begin van de vijftiende Tour-etappe in Millau kreeg de 24-jarige Italiaan het aan de stok met Élie Gesbert van Fortuneo-Samsic. Op tv-beelden was duidelijk te zien dat Moscon een achterwaartse klap uitdeelde.

Daarop besloot de organisatie om Moscon uit de Tour de France te zetten. Daar komt nu een schorsing van de UCI bij. Die duurt tot en met 12 september, waardoor de Italiaan wel zou kunnen deelnemen aan de WK van eind september in het Oostenrijkse Innsbruck.

Sky en Moscon gaan niet in beroep tegen de schorsing. De ploeg kan in de Vuelta a España, die op 25 augustus begint, door de straf Moscon niet opstellen.

Het is niet de eerste keer in zijn prille carrière dat Moscon in opspraak raakt. In 2017 werd hij door zijn ploeg voor zes weken geschorst, nadat hij Kévin Reza racistisch had bejegend.

Daarnaast werd Moscon er vorig jaar door Sébastien Reichenbach van beschuldigd dat hij hem expres had laten vallen. Ook werd hij gediskwalificeerd bij het WK, omdat hij te lang aan de ploegleiderswagen hing.