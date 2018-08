Van Dijk dacht dat Van der Breggen haar verslagen had bij EK tijdrijden

Het gevoel dat ze veel tijd op haar landgenoot had ingeleverd klopte, maar de 31-jarige Nederlandse hield aan de streep nog twee seconden over en pakte haar derde Europese titel op rij.

"Eerlijk gezegd dacht ik dat ik het net niet had gered. Het zat heel dicht bij elkaar. Het is superclose na zo'n afstand", aldus Van Dijk na de tijdrit over 32,3 kilometer.

Het niveauverschil tussen beide Nederlandse renners en de overige deelnemers werd in Schotland pijnlijk duidelijk. Zo passeerde Van Dijk maar liefst vier deelnemers die vóór haar gestart waren.

"Ik haalde er wel een paar in, maar ik wist ook dat Anna mijn grootste concurrente was", verklaarde ze echter haar onzekerheid aan de finish.

Glad parcours vormde uitdaging

Volgens de wereldkampioen van 2013 was het een uitdaging om overeind te blijven op het parcours, dat door de vele neerslag in Schotland behoorlijk glad was geworden.

"Het was slecht weer en dan weet je dat zo'n tijdrit een enorme uitdaging wordt. De bochten waren glad, gelukkig was het lange tijd vooral rechtdoor rijden en veel op en neer. Maar in de slotfase werd het met al die bochten een ander verhaal."

De 28-jarige Van der Breggen greep voor de tweede keer dit EK naast goud. Eerder reed ze op de wegwedstrijd in kansrijke positie, maar toen werd ze mede door de falende tactiek van de Nederlandse ploeg nog teruggepakt.