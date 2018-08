Wild en Pieters pakken brons op koppelkoers bij EK baanwielrennen

Wild en Pieters waren oppermachtig in de tussensprints, maar Denemarken en Rusland pakten een ronde voorsprong op de rest van het veld, goed voor twintig extra punten.

Het Nederlandse duo wist de Russinnen door zes gewonnen tussensprints nog in te halen maar lieten het in de laatste sprint liggen. De Russinnen pakten daarin de maximale tien punten, Nederland slechts vier. Denemarken was toen al zeker van goud.

Het Deense duo kwam uit op 42 punten, Rusland op 38 punten en Nederland pakte 34 punten.

Van Riessen grijpt naast medaille

Van Riessen, de nummer vier van het afgelopen WK, ging op de keirin in zowel de eerste als de tweede ronde als eerste over de finish en plaatste zich zo overtuigend voor de eindstrijd.

Daarin finishte Van Riessen als vijfde achter de Française Mathilde Gros (goud), de Belgische Nicky Degrendele (zilver), de Russische Daria Shmeleva (brons) en de Française Sandie Clair.

Shanne Braspennincx kwam net tekort voor de finale. Ze werd vijfde in de tweede ronde, waar een plaats bij de eerste vier nodig was om de eindstrijd te halen. Braspennincx eindigde als vierde in de B-finale, goed voor een tiende plaats in de eindklassering.

Nederland eindigt als eerste in medaillespiegel

Lavreysen kwam in de finale van het onderdeel keirin bij de mannen tekort voor de medailles en finishte als vijfde. Het goud ging naar de Duitser Stefan Böttocher, die daarmee de laatste Europese titel in Glasgow pakte. De Fransman Sébastien Vigier pakte het zilver voor de Brit Jack Carlin.

De 21-jarige Lavreysen pakte eerder op de EK goud op de teamsprint en brons op de individuele sprint. Hij eindigde bij de mannen in de tweede halve finale op een derde stek, precies genoeg voor een plek in de finale van de keirin.

Sam Ligtlee, winnaar van het brons op de kilometer tijdrit, werd verwezen naar de herkansingen. Hij had volgens de jury in de eerste ronde een valpartij veroorzaakt. In de herkansing slaagde Ligtlee er vervolgens niet in een ronde verder te komen.

Roy Eefting finishte als tiende op de afvalkoers en kwam daarmee niet in de buurt van de medailles. Het goud ging naar de Brit Matthew Walls.

Nederland sloot de EK baanwielrennen af als nummer één in de medaillespiegel, voor Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlandse ploeg pakte in Glasgow vijf gouden en drie bronzen medailles. Matthijs Büchli (kilometer tijdrit), Jeffrey Hoogland (sprint), Wild (scratch en omnium) en de Nederlandse sprintploeg (mannen) werden Europees kampioen.