BMC-renner Gerrans zet na dit seizoen punt achter loopbaan

"Ik ben trots op wat ik bereikt heb en wil iedereen bedanken voor de rol die ze hebben gespeeld op deze route", aldus Gerrans dinsdag in een verklaring op de site van BMC.

"Ik voel dat ik nog op een hoog niveau presteer, alleen de passie is niet meer wat het geweest is. De sport is heel zwaar als je niet in staat bent om er alles voor te geven", schrijft Gerrans.

De Australiër heeft op zijn erelijst onder meer Milaan-Sanremo (2012) en Luik-Bastenaken-Luik (2014) staan en etappezeges in de Giro, Tour en Vuelta. Ook won hij vier keer de Tour Down Under.

Gerrans fungeerde dit seizoen als meesterknecht voor BMC-kopmannen Richie Porte en Greg Van Avermaet. Doordat Porte in de Tour vroeg uitviel, kon Gerrans zijn rol van steunpilaar niet vervullen. Eerder reed hij lange tijd voor Orica-GreenEdge.