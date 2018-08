Europees kampioen Wild wilde laatste sprint op omnium niet afwachten

Door de zevende (en voorlaatste) sprint te winnen, zette ze haar Britse concurrente Katie Archibald op een onoverbrugbare achterstand.

"Je weet dat je niet tot het laatst wil wachten, want Katie is erg snel", zei Wild na het behalen van het Europese titel in Glasgow tegen de NOS. "Ze heeft het me heel moeilijk gemaakt, dus ik ben zeer blij met deze titel."

Voor de regerend wereldkampioen op het olympisch onderdeel is het haar tweede titel op dit EK. Op vrijdag was Wild al de beste op de scratch.

Toch zaten bij de veelvoudig kampioene ook de twijfels in haar hoofd. "Dat ging de hele dag door: zal ik dit doen, zal ik dat doen. Ga ik wel eten, ga ik niet eten. Het is ook een hele lange dag. Ik begon om half twaalf en het is nu negen uur. Echt rust heb je niet."

Wild kan op koppelkoers derde medaille pakken

Hoewel een Europese titel minder aansprekend is dan een wereldtitel, was Wild maar wat blij. "Het is bovendien een olympisch onderdeel, dus ik vind hem wel tellen. Dit is gewoon heel cool."

Er kan voor Wild nog een derde Europese titel bij komen. Ze rijdt dinsdag met Amy Pieters de finale van de koppelkoers. De titel op het omnium geeft Wild wat extra vertrouwen. "Dit sterkt me wel voor morgen. Bovendien is het mooi om te zien dat zij ook goed gaat dit EK."

Wild durft niet te zeggen dat zij en Pieters, die eerder dit EK als vierde eindigden op de afvalkoers, de favorieten zijn voor de Europese titel. "De Britten hebben namelijk ook een sterk koppel", verwijst zij naar Archibald en Laura Kenny.

De finale van de koppelkoers wordt dinsdag rond 13.00 uur verreden.