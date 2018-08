Hoogland verbaast zichzelf én zijn ouders met EK-goud op sprint

"Dit is geweldig. Deze Europese titel komt een beetje uit het niets, want ik wist niet hoe mijn vorm was. Ik had mijn ouders zelfs gezegd dat ze beter thuis konden blijven", zei een euforische Hoogland maandagavond tegen de NOS.

De geboren Overijsselaar veroverde het goud door Stefan Bötticher in de finale af te troeven. Hoogland won beide heats van de Duitser en sleepte zo voor de tweede keer in zijn loopbaan de Europese titel in de wacht.

"Alles klopte. Ik wilde het heel graag in twee ritten afmaken en ik heb puur op snelheid gewonnen", zei Hoogland, die zich voor de finale plaatste door zijn landgenoot Harrie Lavreysen af te troeven.

"De halve finale tegen Harrie was waanzinnig zwaar. We waren heel erg aan elkaar gewaagd en hadden eigenlijk allebei in de finale moeten staan."

Focus

Volgens Hoogland heeft ook zijn instelling op de baan bijgedragen aan zijn gouden plak op de sprint, de vijfde Europese titel uit zijn carrière.

"Ik heb geprobeerd heel erg bij mezelf te blijven en te focussen op mijn ritten en acties. Dat is gelukt. Ik wist echt niet dat ik zo snel was", aldus de baanwielrenner, die zijn interview afsloot met een boodschap aan zijn ouders.

"Pap en mam, jammer dat jullie er niet waren. Ik had het niet verwacht, maar toch flik ik het weer. Groetjes thuis."