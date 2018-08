Voormalige Tour-winnaar Ullrich in therapie voor alcohol- en drugsprobleem

Ullrich werd vrijdag in Mallorca opgepakt nadat hij een feest van zijn buurman verstoorde. De oud-wielrenner, die ontkent dat hij mensen heeft aangevallen, bracht een nacht in de cel door en moet voorlopig minstens 50 meter afstand van zijn buurman houden.

"De scheiding van mijn vrouw Sara en de afstand tussen mij en de kinderen - die ik al sinds Pasen niet meer heb gezien - heeft een grote invloed op me gehad", zegt Ullrich maandag in gesprek met Bild.

"Door die gebeurtenissen heb ik dingen gedaan waar ik nu heel veel spijt van heb. Vanwege de liefde voor mijn kinderen ga ik nu in therapie."

Plaats in kliniek al enige tijd gereserveerd

Zijn advocaat Wolfgang Hoppe is blij dat Ullrich hulp gaat zoeken. "Ik heb een tijd geleden al een plaats gereserveerd in een kliniek in Duitsland. Jan kan daar altijd heen gaan. We hopen allemaal dat hij snel weer de oude is en we gaan hem daarbij zo veel mogelijk ondersteunen."

Ullrich schreef in 1997 de Tour de France op zijn naam en won in totaal zeven etappes in de Ronde van Frankrijk. In 1999 won hij ook de Ronde van Spanje en een jaar later werd hij in het Australische Sydney olympisch kampioen op de weg.

In 2013 bekende Ullrich dat hij tijdens zijn loopbaan doping heeft gebruikt. Hij was net als veel van zijn generatiegenoten klant bij de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes.

In 2006 werd hij door zijn toenmalige ploeg T-Mobile al ontslagen vanwege zijn (toen nog vermeende) betrokkenheid bij Operación Puerto en een jaar later zette Ullrich een punt achter zijn loopbaan.