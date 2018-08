Bondscoach wijt falende tactiek wielrensters op EK aan slechte communicatie

In de bizarre finale leek Anna van der Breggen met medevluchter Elisa Longo Borghini te gaan uitmaken wie het goud pakte, maar tegen alle verwachtingen in werd het duo nog ingerekend door het peloton.

Dat kwam mede doordat de overige Nederlandse vrouwen - onder wie Marianne Vos en Ellen van Dijk - vol op kop van het peloton reden, terwijl topfavoriet Van der Breggen dus in kansrijke positie reed.

"We konden de tijdswaarneming niet bij de rensters krijgen omdat we zonder communicatie reden", verklaart bondscoach Veneberg de merkwaardige actie tegen de NOS.

"Zodoende vergisten de rensters zich in de afstand tussen het peloton en de kopgroep. Zij hadden het idee dat het verder uit elkaar lag. We wilden Van der Breggen zeker niet terugpakken."

Ook poging met sprinter Wiebers mislukt

Toen bleek dat het alsnog aankwam op een massasprint, deed de sterke Nederlandse ploeg er nog alles aan om de 19-jarige Lorena Wiebes in winnende positie te krijgen, maar ook die tactiek slaagde niet.

De titel ging uiteindeljk naar de Italiaanse Marta Bastianelli. Vos pakte nog wel zilver. "In de sprint gingen we op voorhand vol voor Wiebes", aldus Veneberg.

"Dat was een bewuste keuze, omdat zij dan gewoon de sterkste is. Daar was iedereen het over eens. Alleen kreeg ze in de finale last van kramp. Toen zijn we overgestapt op Vos. Marianne heeft het goed gedaan, alleen was één iemand sneller."

Twee jaar geleden was Van der Breggen bij de eerste editie van het EK voor vrouwen nog wel de beste. Vorig jaar ging de Europese titel naar Vos.