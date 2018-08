Van der Breggen vindt dat er weinig mis was met tactiek in wegwedstrijd

"Het was een moeilijke koers, omdat we geen communicatie hadden en daardoor eigenlijk helemaal niets wisten", begon Van der Breggen haar verhaal voor de camera van de NOS.

"Ik had geen idee wie er aansloot op het laatst. Floortje Mackaij zei dat Lorena Wiebes er nog bij zat en we voor haar zouden gaan. Opeens kwam Marianne Vos er daarna nog voorbij. Ik denk dat we echt goed gereden hebben. We hebben het geprobeerd."

Van der Breggen kwam op twintig kilometer van de finish in een kopgroep met Mackaij, de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Britse Danielle Rowe en de Française Aude Biannic terecht.

Oranje leek daarmee gebakken te zitten, maar vervolgens deed zich een opmerkelijke situatie voor. In het peloton besloten de overige Nederlanders, onder wie Ellen van Dijk en Vos, namelijk vol op kop te gaan rijden, waardoor het gat van de vluchters rap kleiner werd.

Van der Breggen wachtte verdere gevolgen niet af, sprong weg en kreeg alleen Longo Borghini mee. Het duo had een flinke voorsprong en leek samen te gaan strijden om de zege, maar gaf dat zeer verrassend nog weg.

'Dat was geen goede situatie'

"Ik zat op zich goed toen ik met Longo Borghini op kop reed, maar helaas kwam Rowe er nog bij. Die is heel rap. Dat was dus geen goede situatie. Ik had heel sterke meiden achter mij. Zeker met haar erbij mochten Van Dijk en Vos het gat dichtrijden. Uiteindelijk reden Longo Borghini en ik toch weer weg. Dat was goed voor mij", aldus Van der Breggen.

"In dat sprintje had ik wel vertrouwen, maar dat wisten de meiden niet zonder communicatie. Vanaf de motor en ook langs de kant hoorden we niks. Zeker in een koers als deze wil je iets van de motor horen of in elk geval van iemand anders. Op dit parcours was je zo uit het zicht, dus dat betekent dat je niet meer weet wat er gebeurt."

Voor Van der Breggen voelde de tweede plaats van Vos achter de Italiaanse winnaar Marta Bastianelli dan ook niet meer als een doekje voor het bloeden.

"Vos had een goede sprint, maar we kwamen hier natuurlijk voor de winst. Dat dat niet is gebeurd is heel jammer. Heel veel meiden voelden zich vandaag echt goed."

Twee jaar geleden was Van der Breggen bij de eerste editie van het EK voor vrouwen nog wel de beste. Vorig jaar ging de Europese titel naar Vos.