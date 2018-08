Afgetroefde Mollema vooral trots op derde podium op rij in San Sebastián

De 31-jarige Mollema reed in de slotfase van een van zijn favoriete koersen vooraan met Julian Alaphilippe en had geen antwoord op de sprint van de Fransman van Quick-Step Floors.

"Ik ben gemotiveerd sinds ik weet dat ik hier een grote kans op een goed resultaat heb. De laatste jaren komt het vooral aan op de laatste steile klim. Het is mooi om weer op het podium staan", aldus Mollema op de site van Trek-Segafredo.

"Ik voelde me goed, maar op de top was Alaphilippe bij me. We werkten goed samen, dus we hadden snel een aardig gat. We daalden ook snel, waarna ik wist dat hij snel was in de sprint."

Mollema, die de Clásico San Sebastián in 2016 won en er vorig jaar derde werd, hoopte Alaphilippe in de laatste kilometers te slim af te zijn. "Ik probeerde hem vooral in de laatste 2 kilometer het werk te laten doen, maar hij was alsnog te snel."

Mollema dankt werk ploeggenoten

Net als in voorgaande jaren ontbrandde de koers op de loodzware laatste klim, die slechts 1,8 kilometer lang is, maar wel een stijgingspercentage van maximaal 18 procent kent.

"Ik zat 5 kilometer voor de klim al in een perfecte positie. Koen de Kort, Julien Bernard en Toms Skujins zetten me goed af, dus ik zat bij de voorste vijf toen we gingen klimmen en kon wat energie sparen", dankte Mollema zijn ploeggenoten.

"Er waren wat demarrages, maar toen ging iedereen wat naar elkaar zitten kijken, omdat de laatste 500 of 600 meter zo steil waren. Daar wachtte ik op. Ik ging zelf, want ik had goede benen."

Alaphilippe verrast zichzelf met zege

Alaphilippe was vanzelfsprekend blij dat hij Mollema klopte in de sprint. De tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France verraste zichzelf met zijn overwinning in Baskenland.

"Eerlijk gezegd kwam ik vermoeid aan de start, maar het ging beter dan ik had gedacht", zei hij. "Dat kwam mede door de enorme steun die ik van mijn ploegmaats kreeg. In de finale was ik wel optimaal geconcentreerd. Pas op het laatst ben ik tot het uiterste gegaan. Dat bleek genoeg."

De 26-jarige Fransman won eerder dit jaar al de Waalse Pijl en is trots dat hij daar nu de koers in San Sebastián aan toevoegt. "Zo'n supermooie klassieker winnen, is een droom die uitkomt."