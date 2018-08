Sky-renner Bernal loopt gezichtsletsel op bij zware val in San Sebastián

De 21-jarige Colombiaan ging in de slotkilometers bij een massale valpartij hard onderuit en blijkt daarbij onder meer zijn neus en kaak te hebben gebroken. Hij lag minutenlang roerloos op de grond.

"Egan is wakker en kan praten. Hij wordt behandeld door specialisten en overnacht in het ziekenhuis ter observatie en verder onderzoek", meldt Sky in een verklaring.

Bernal, die onlangs een zeer sterke indruk maakte in de Tour de France, was niet de enige renner die tegen het asfalt smakte. Ook onder anderen Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) en Mikel Landa (Movistar) waren bij het incident betrokken.

Veroorzaker King biedt excuses aan

De valpartij werd veroorzaakt door onoplettendheid van Benjamin King van EF-Drapac. De 29-jarige Amerikaan gaat op Twitter door het stof.

"Mijn oprechte verontschuldigingen aan de renners die vielen door toedoen van mijn fout. Ik keek achterom waar mijn ploeggenoten waren op het moment dat de rijder voor me tegen mijn voorwiel reed", schrijft hij.

"Het is al vreselijk als je jezelf ermee benadeelt en het is alleen nog maar erger als het betrekking heeft op anderen. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen."

De eendaagse koers in Baskenland werd gewonnen door Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors, die er in de absolute finale vandoor ging met Bauke Mollema. Hij klopte de Groninger van Trek-Segadredo in de sprint.