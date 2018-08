Mollema loopt zege mis in door valpartij ontsierde Clásica San Sebastián

Vorig jaar greep Mollema ook al net naast de overwinning in Baskenland. Toen moest hij genoegen nemen met de derde plaats achter Kwiatkowski en Tony Gallopin. In 2016 was de 31-jarige Groninger wel de sterkste.

Alaphilippe is de opvolger van de Pool Michal Kwiatkowski, die dit jaar niet van de partij was. Het is de eerste keer dat de renner van Quick-Step Floors de Clásica San Sebastián wint.

De 26-jarige Alaphilippe, die in de afgelopen Tour de France twee etappes en het bergklassement won, bezorgde Quick-Step al de 52e overwinning van het seizoen.

Anthony Roux won op 16 seconden de sprint van de achtervolgende groep. Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Antwan Tolhoek eindigden als respectievelijk achtste, negende en tiende.

Kopgroep krijgt zeven minuten

Al vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep van zes renners. De Spanjaarden Aritz Baguës, Pablo Torres, Luis Mas en Sergio Rodríguez gingen op avontuur met de Fransen Cyril Barthe en Loïc Chetout.

Het sextet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van meer dan zeven minuten op. De kopgroep reed lange tijd vooruit, maar viel bij de tweede beklimming van de Jaizkibel uit elkaar.

Barthe ging nog even alleen verder, maar hij werd op zo’n 40 kilometer van de finish ook ingerekend door het peloton. Daarna regende het even aanvallen vanuit het peloton, maar niemand slaagde erin om weg te komen. Onder anderen Kruijswijk en Tolhoek zochten de aanval.

Massale valpartij in peloton

Op 20 kilometer van de meet ging het met een massale valpartij volledig mis voorin het peloton. Onder anderen Kruijswijk, Primoz Roglic, Egan Bernal, Gallopin en Mikel Landa lagen op de grond of waren hierbij betrokken.

Hierdoor bleef een uitgedund peloton over in de finale. Vlak voor de Murgil Tontorra - een 1,8 kilometer lange beklimming met stukken van maximaal 23,5 procent - ontstond er opnieuw een valpartij.

Op de laatste beklimming bleef een kleine groep over waaruit Tolhoek demarreerde en Arthur Vichot met zich mee kreeg. Vlak voor de top van de Murgil Tontorra sprong Mollema weg en hij kreeg gezelschap van Alaphilippe.

De Nederlander en de Fransman passeerden Tolhoek en Vichot, begonnen met een voorsprong van 15 seconden op een achtervolgende groep aan de afdaling en bouwden hun voorsprong steeds verder uit.

De achtervolgers kwamen niet meer terug, waardoor Alaphilippe en Mollema om de zege mochten strijden. In de sprint ging de Fransman van ver aan en hield hij de renner van Trek-Segafredo ruim achter zich.